Lazio-Roma, primo derby per Fonseca: è subito Immobile contro Dzeko

Lazio-Roma accende la seconda giornata della capitale: primo derby per Lazzari, Pau Lopez, Mancini e Zappacosta. Florenzi esterno alto.

Una seconda giornata da urlo in con il derby tra e dopo la rocambolesca super sfida tra e . Prima stracittadina per Paulo Fonseca e per gli altri nuovi arrivati in casa giallorossa e biancoceleste.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il primo turno ha dato risposte differenti alle due squadre: da una parte il gruppo collaudato di Simone Inzaghi, capace di giocare quasi a memoria in un campo difficile come quello della . Dall'altra il cantiere aperto giallorosso, che ha dimostrato di dover ancora assimilare alla perfezione i meccanismi del nuovo allenatore.

Non mancherà però il talento in campo: si rinnova la sfida tra i due bomber, Immobile contro Dzeko, già a segno nella prima giornata e ormai leader consolidati delle rispettive squadre. Prima volta anche per Lazzari, Zappacosta, Mancini e Pau Lopez: tutti dovrebbero partire dal primo minuto.

Solito 3-5-2 per l'Aquila biancoceleste: Milinkovic-Savic e Luis Alberto a dare qualità al centrocampo, mentre Correa darà dinamismo in avanti. La Lupa punta invece sulla corsa di Florenzi, che agirà probabilmente da esterno alto di sinistra, con Under e Zaniolo a completare il trio di trequartisti alle spalle della punta nel 4-2-3-1.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini Lo., Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko