Lazio, momento no: Lotito porta un sacerdote a Formello

Il presidente Claudio Lotito ha portato al centro sportivo della Lazio un sacerdote per 'esorcizzare' i tanti infortuni e le sconfitte.

Un periodo delicato per la Lazio di Simone Inzaghi, eliminata dall'Europa League e alle prese con una lunga serie di infortuni che stanno pesantemente condizionando il rendimento della squadra biancoceleste: ecco perchè il presidente Claudio Lotito ha deciso di prendere un particolare provvedimento.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il patron dell'Aquila ha portato a Formello un suo amico sacerdote nel tentativo di 'esorcizzare' il momento negativo della squadra.

Prima della partita contro il Genoa di sabato scorso Inzaghi ha dovuto fare i conti con ben dieci giocatori in infermeria: in Europa League i rimpianti sono cresciuti con i tanti goal sbagliati sotto porta e il sesto posto in campionato ha spinto il patron a tentare il 'provvedimento d'emergenza'.

Non è la prima volta che Lotito ricorre ai sacerdoti: lo scorso anno aveva chiamato un altro sacerdote in casa Salernitana per allontanare gli influssi negativi contro i numerosi infortuni.