Lazio, Milinkovic-Savic recuperato: Inzaghi sorride

Sergej Milinkovic-Savic è tornato ad allenarsi in gruppo con la Lazio: possibile riposo a Cagliari in vista della finale di Coppa Italia.

La è quasi fuori dalla lotta per un posto in : soltanto la matematica tiene ancora in vita i biancocelesti, sconfitti malamente all'Olimpico nello scontro diretto con l' nell'ultimo turno di campionato.

I ragazzi di Simone Inzaghi proveranno a chiudere l'annata con la conquista della Coppa : finale in programma proprio contro i nerazzurri il 15 maggio nello stadio amico. A questo decisivo appuntamento prenderà parte anche Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo ha svolto gran parte dell'allenamento con i compagni di squadra dopo la doppia distorsione a ginocchio e caviglia rimediata nel ritorno della semifinale della coppa nazionale contro il .

Per arrivare nelle migliori condizioni alla gara di mercoledì prossimo, Milinkovic-Savic potrebbe essere risparmiato a : pronto nuovamente Parolo, in grande spolvero con il goal di domenica pomeriggio che ha illuso inizialmente la Lazio.