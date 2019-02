Lazio-Milan, infortunio Kessié: fuori per una botta alla gamba

Franck Kessié è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Lazio-Milan per una forte botta alla gamba destra. Al suo posto Calhanoglu.

E' durata meno di mezz'ora la partita di Franck Kessié, che si è dovuto arrendere per infortunio durante il primo tempo della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

Kessié ha accusato un problema alla gamba destra a seguito di una ginocchiata subita da Parolo, ed è stato sostituito intorno al 27' minuto di gioco da Calhanoglu.

Una brutta botta per Gattuso, che perde uno degli uomini fondamentali a centrocampo in termini di equilibriio, qualità e quantità.

Le condizioni di Kessié verrano valutate nelle prossime ore, per capire se il centrocampista ivoriano riuscirà a recuperare o meno in tempo per il Sassuolo.