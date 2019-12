Lazio-Juventus, Dybala e Ronaldo a caccia del primato

Big match all'Olimpico, dove la Juventus fa visita alla Lazio per tentare il nuovo sorpasso sull'Inter: Ronaldo sfida Immobile.

Il pareggio interno dell' offre alla la possibilità di un nuovo sorpasso per tornare in testa alla classifica di : gli uomini di Sarri dovranno però far visita alla , tra le squadre più in forma dell'intero campionato.

Segui live Lazio-Juventus su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

I ragazzi di Inzaghi non perdono da ben nove gare (sette vittorie di fila nelle ultime sette partite) e arrivano al grande appuntamento con l'ambizione di poter puntare ai piani altissimi del torneo: una vittoria porterebbe infatti l'Aquila a soli tre punti dalla Vecchia Signora e a cinque dall'Inter.

Madama deve dal canto suo riscattare il mezzo passo falso dell'ultimo turno in casa con il : per l'occasione toccherà a Ronaldo riprendere in mano il reparto offensivo insieme all'ispiratissimo Dybala, tra gli uomini più in forma della rosa.

Altra occasione per Bernardeschi, beccato dal pubblico nelle ultime uscite ma ancora pronto ad agire sulla trequarti alle spalle delle punte, complice anche il problema muscolare di Ramsey. L'infortunio di Khedira lascia invece pieno spazio a Bentancur, che completerà la mediana insieme a Pjanic e Matuidi. Tra i pali tornerà Szczesny al posto di Buffon. De Sciglio favorito su Cuadrado per agire sulla fascia destra difensiva.

Inzaghi rilancia la coppia titolare Immobile-Correa, con il supporto di Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo. Confermati Lazzari e Lulic sulle corsie esterne, mentre Luiz Felipe completerà il terzetto difensivo accanto a Radu e Acerbi.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo