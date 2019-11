Lazio, infortuni muscolari per Radu e Marusic: saltano Celtic e Lecce

Problemi muscolari per Adam Marusic e Stefan Radu, che salteranno sicuramente i prossimi due impegni: problema alla clavicola per Caicedo.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria della dopo la fondamentale vittoria sul campo del : Adam Marusic e Stefan Radu hanno riportato problemi muscolari che li terranno fuori dai prossimi impegni contro il e il .

Il terzino destro ha accusato un problema alla coscia nel corso dell'allenamento di oggi e dovrà restare ai box per la sfida di e per il prossimo turno di campionato contro il Lecce in programma domenica pomeriggio.

Si temono addirittura tre settimane di stop per Radu, che potrebbe aver riportato una lesione di primo grado nel finale del match di San Siro: in attesa degli esami strumentali, Inzaghi conta di riavere a disposizione i due difensori dopo la sosta per le nazionali.

Accertamenti in corso invece per Felipe Caicedo, uscito dal campo ieri per un problema alla clavicola: esclusa la lussazione, l'attaccante sembra comunque in dubbio per la sfida contro gli scozzesi del Celtic.