L'ex Lazio Hoedt rimpiange il passaggio al Southampton: "Ho fatto un errore"

Hoedt ricorda il suo addio alla Lazio per il Southampton: "La Serie A è il miglior campionato per un difensore ma anche De Ligt ha difficoltà".

Passato in estate in prestito dal al Royal Antwerp, Wesley Hoedt in spera di ritrovare quella serenità che pare aver perso nel corso della sua esperienza in Premier League.

Intervistato da 'Sport / Foot Magazine', l'ex difensore della ha infatti definito un errore il suo addio ai biancocelesti nell'estate del 2017 per unirsi ai Saints.

"Ho fatto un errore. Avevo un contratto quinquennale alla Lazio e dopo due anni volevano estendere l'accordo di cinque anni a condizioni migliori. In il calcio è molto professionale ma tutti vogliono giocare nella migliore lega del mondo [la Premier League] e il Southampton mi ha offerto un contratto che non potevo rifiutare. Sfortunatamente, il club ha avuto due cattive stagioni e le cose non sono andate come immaginavo".

Acquistato per 17 milioni di euro, Hoedt al St. Mary's non è infatti mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, nemmeno dopo la partenza di Virgil Van Dijk, passato al nel gennaio del 2018.

Un'avventura negativa che ora il 25enne olandese vuole dimenticare, dimostrando di poter essere invece un fattore nel campionato belga. Un grande ricordo Hoedt ce l'ha però della .