Lazio, allarme Immobile: problema muscolare, Empoli a rischio

Simone Inzaghi ha fatto il punto sugli acciaccati: "Immobile ha sentito pizzicare il flessore, Luis Alberto ha accusato un fastidio".

La vittoria sul Frosinone rilancia la Lazio in piena corsa per il quarto posto che vale la Champions League, ma dall'infermeria non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, che al fischio finale ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Ciro Immobile e Luis Alberto.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore biancoceleste ha svelato il problema sentito dall'attaccante italiano.

"Immobile mi ha detto che si è sentito pizzicare il flessore, ha avuto un indolenzimento. Lui e Luis Alberto sono in forte dubbio per la partita di giovedì contro l'Empoli, quando ci mancherà anche Parolo per squalifica".

Piccolo problema muscolare anche per il trequartista spagnolo, che probabilmente sarò out per la partita contro la formazione toscana.