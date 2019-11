Lautaro al Barcellona, interviene Marotta: "Notizie mediatiche"

Le voci di un interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez si intensificano: l'AD nerazzurro interviene e spegne il fuoco.

Lautaro Martinez in campo segna e convince con l', tanto da attirare gli occhi del . La stampa spagnola in settimana è tornata a parlare di un interessamento dei blaugrana per l'argentino, ma ci ha pensato Giuseppe Marotta a gettare acqua sul fuoco.

L'amministratore delegato dell'Inter è intervenuto a 'Sky' prima della sfida contro il affermando che l'Inter non vuole vendere giocatori importanti e sminuisce le voci.

"Sono notizie mediatiche. I nostri giocatori sono contenti di stare con noi e come sempre un giocatore deve voler andare via. L'Inter è un club molto forte e raramente vende i giocatori importanti. Vogliamo continuare su questa strada anche se ci sono situazioni da gestire. Ma questo fa parte del nostro ruolo".

Il tecnico ha anche parlato della corsa scudetto e delle prospettive nerazzurre sul lungo periodo.