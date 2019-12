Lapsus di Caressa: "Tripletta di Juan Jesus". E il giocatore risponde

Durante la telecronaca di Shakhtar-Atalanta, Fabio Caressa ha confuso Juan Jesus con Gabriel Jesus. Lapsus diventato virale: il difensore ha risposto.

La trance agonistica alcune volte gioca brutti scherzi non solo ai giocatori in campo, ma anche ai telecronisti. Come è successo ieri a Fabio Caressa, durante la telecronaca della storica partita tra Donetsk e .

Nel finale di partita di Kharkiv, con il punteggio sullo 0-1 in favore della 'Dea', il telecronista di Sky Sport ha dato un aggiornamento sul risultato della partita tra e Manchester City, in quel momento sull'1-3. Sbagliando però l'autore della tripletta per gli inglesi.

"Dovrebbe essere ancora 3-1, con tripletta di Juan Jesus..."

Un lapsus che non è passato inosservato ed è diventato subito virale sul web, visto che è Gabriel Jesus il giocatore del City in questione. Juan Jesus, invece, gioca nella e di mestiere fa il difensore. E ha voluto scherzare su quanto accaduto con una storia su Instagram.

"Tripletta mia in , Caressa? Ahahaha... Altro che Zambrotta/Spinazzola"

Il riferimento del centrale giallorosso è ad un altro lapsus di Caressa, che venerdì sera durante Roma- . ha confuso Spinazzola con Zambrotta. La trance agonistica...