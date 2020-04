Lapadula racconta: "Alla Juventus ho giocato come portiere"

Apprezzato bomber a Pescara ed ora a Lecce, con Milan e Genoa in mezzo, Lapadula non è sempre stato un attaccante.

Ha vissuto una straordinaria stagione a , non è riuscito a sfondare al , si sta rilanciando al . Ma nel passato di Gianluca Lapadula, italo-peruviano che ha da poco compiuto trent'anni, c'è anche un avvio di carriera alla , da giovanissimo.

Tra il 2002 e il 2004, infatti, Lapadula è entrato nel mondo del calcio dalla porta principale, ma non nell'attuale ruolo. All'epoca era un bambino che provava a seguire le orme del padre tra i pali, visto che il genitore indossava i guantoni nelle serie dilettantistiche.

A svelare il passato tra i pali è stato lo stesso Lapadula alla Gazzetta dello Sport:

Altre squadre

"Da bambino, nel vivaio della Juventus, giocavo portiere, intrigato dai racconti di mio padre che aveva quel ruolo nei campionati dilettantistici. Poi sono diventato trequartista e seconda punta con Del Piero mio campione preferito".

Di fatto per quasi due anni Lapadula giocò portiere nelle giovanili della Juventus, per poi scoprire di avere delle possibilità nel dare assistenza ai compagni e dunque di segnare lui stesso. Dopo una lunghissima gavetta come attaccante, è riuscito a giocare in solamente nel 2016, ingaggiato dal Milan.

In rossonero otto reti in ventisette presenze non sono bastate ad una conferma per una seconda stagione, con annate deludenti al prima della svolta al Lecce. Bomber, anni luce distante dal piccolo portiere della Juventus.