L'annuncio di Pioli: "Caldara è pronto per giocare"

Due vittorie consecutive e la sensazione di poter continuare un percorso vincente. Il si sta lentamente ritrovando e contro il in casa punta al terzo successo, peraltro contro la terza squadra emiliana in fila.

Alla vigilia della sfida, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di Caldara e Paquetà; il primo è rientrato tra i convocati, mentre il secondo può tornare titolare ed è in ballottaggio con Kessié.

"Caldara è convocato e a disposizione per giocare, sta sicuramente meglio, le due partite in allenamento gli hanno dato più ritmo. Non può essere ancora al 100% ma è giusto che stia con noi. Paquetà sta bene, è in buone condizioni, vedrò che scelte farò domani".