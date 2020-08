L'annuncio del Napoli: "Petagna positivo al Covid-19"

Il comunicato del club dopo il tampone: "È asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa".

Andrea Petagna è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato il con una nota ufficiale, nella quale viene spiegato che l'attaccante è asintomatico.

"Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra".

Per Petagna l'avventura con la sua nuova squadra non inizia nel migliore dei modi: Gattuso dovrà attendere il suo nuovo attaccante per qualche giorno in più.