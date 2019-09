L'agente di Callejon sul rinnovo: "Il Napoli non mi chiama da un mese"

Il rinnovo di contratto di José Maria Callejon con il Napoli sembra lontano. A rivelarlo è l'agente del giocatore: "Prima proposta non soddisfacente".

Un perno con Benitez, che lo ha portato al , poi con Sarri e infine anche con Carlo Ancelotti. José Maria Callejon anche a 32 anni è un giocatore fondamentale per i partenopei e uno dei più utilzzati da ogni allenatore.

Il futuro dello spagnolo sembra però molto incerto e ancoora tutto da scrivere, visto che il rinnovo di contratto sembra ancora lontano. A rivelarlo è stato l'agente del calciatore, Manuel Garcia Quilon, a 'CalcioNapoli24'.

"Il Napoli non mi chiama da un mese, suppongo che ci risentiremo ora che il calciomercato si è concluso. È stata avanzata una prima proposta, ma non ha soddisfatto le condizioni di José".

Il contratto di Callejon va in scadenza nel giugno 2020, così come quello di Dries Mertens. Due perni della squadra di Ancelotti, in una situazione ancora da risolvere all'inizio di quella che potrebbe essere la loro ultima stagione. Salvo accordi.