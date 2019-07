La Roma lancia i Fan Token: partnership con Socios.com

La Roma, grazie a Socios.com, introduce il Fan Token, uno strumento che consente ai tifosi di partecipare in maniera attiva alle iniziative del club.

Una nuova, rivoluzionaria partnership per la che ha ufficializzato l'accordo con Socios.com, una innovativa piattaforma di fan engagement, con la quale puoi acquisire diritti di voto per giocare un ruolo attivo nelle dinamiche del club che ami.

Socios.com è la prima applicazione che consentirà agli appassionati di esprimere la propria opinione relativamente a tematiche che saranno sottoposte di volta in volta dall’AS Roma, creando un legame ancora più stretto tra i club e i propri fan.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Socios.com tra i nostri partner”, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Revenue Officer della Roma. “L’AS Roma ha il dovere di essere sempre molto attenta e pro-attiva nei confronti delle nuove tecnologie e dell’innovazione. Grazie a questa piattaforma di blockchain possiamo garantire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo, dando loro la possibilità di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita”.

I tifosi avranno infatti l’opportunità di acquisire i Fan Token della loro squadra del cuore al fine di essere coinvolti attivamente in alcune decisioni che il Club dovrà prendere nel corso della stagione.

Ma cos'è un Fan Token? Il Fan Token è lo strumento che consentirà di accedere alle votazioni sottoposte ai tifosi, che potranno, per esempio, scegliere quali saranno i giocatori protagonisti di un'intervista in diretta sui social network ufficiali del club oppure decidere le attività pre-partita nelle gare disputate allo Stadio Olimpico e tante altre iniziative.

Il prezzo di lancio di un token AS Roma sarà di 2 euro ma nel tempo subirà delle variazioni in base al principio di domanda e offerta in quanto il numero di Fan Token acquistabili da ogni singolo tifoso sarà limitato. Basterà acquistarne uno soltanto per poter accedere a tutte le votazioni che saranno attivate. La scelta di acquisirne in numero superiore determinerà il “peso” del voto espresso in relazione a quello degli altri.

Inoltre, attraverso l’app di Socios.com e la realtà aumentata, i tifosi potranno partecipare alla Token Hunt, attività che permetterà agli utenti di catturare virtualmente i Fan Token nei luoghi in cui saranno distribuiti.

La Roma è il quarto club a stringere una partnership come Socios.com, dopo , e . “Sono lieto di dare il benvenuto all’AS Roma sulla piattaforma Socios.com - ha dichiarato Alexandre Dreyfus, Amministratore Delegato & Fondatore di Socios.com - Con l’aggiunta di un altro grande club di , stiamo costruendo rapidamente un forte ecosistema formato da top club, una comunità enorme di appassionati di calcio, e una piattaforma unica nel suo genere che consente ai tifosi di interagire con la propria squadra del cuore in maniera innovativa".