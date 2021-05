La Juventus Under 23 può essere promossa in Serie B?

La Juventus Under 23 lotta per un posto in Serie B, giocandosi i playoff di Serie C: ma può essere promossa nella serie cadetta?

Stagione positiva per la formazione Under 23 della Juventus, che si è distinta nel campionato di Serie C, girone A. Ha chiuso la classifica regolamentare al decimo posto, guadagnandosi di diritto l'accesso ai play-off del girone per la promozione in Serie B.

La squadra bianconera allenata da Lamberto Zauli ha già vinto il primo turno, battendo la Pro Patria con il punteggio di tre a uno, grazie ai goal di Filippo Ranocchia, Andrea Brighenti e Felix Correia.

Nel secondo turno affronterà la Pro Vercelli, ma cosa dovesse succedere se la Juventus alla fine del cammino strapperà veramente il biglietto per la promozione in Serie B?

JUVENTUS UNDER 23 IN SERIE B: È POSSIBILE?

La squadra bianconera sarebbe in quel caso promossa di diritto in Serie B e potrà giocare nella categoria conquistata. Al contrario di quanto succede in altri campionati europei, infatti, la prima e la seconda squadra non devono 'distanziarsi' per forza di due categorie di differenza.

Così infatti recita il comunicato n°140 della FIGC del 19 giugno 2019, anno di nascita della prima seconda squadra italiana, ovvero proprio la Juventus Under 23:

"La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della Seconda squadra nella medesima categoria, la Seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore".

Due anni fa il Bayern Monaco II ha concluso il campionato di 3. Liga (la nostra Serie C) al primo posto, ma non ha potuto giocare in Zweite Liga, visto che in Germania sono necessarie due categorie di differenza con la prima squadra.

In Spagna, invece, come succede in Italia, le due squadre possono giocare ad esempio una in Liga ed una in Segunda Division, come potrebbe succedere a Barcellona e Real Madrid, con le seconde squadre ai playoff per la possibile promozione in seconda serie.