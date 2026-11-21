Condividi Segui GOAL su Google

Difensore e centrocampista hanno trovato la condizione durante la sosta: sono pronti a rientrare nelle rotazioni, l’allenatore potrà contare su tutti gli acquisti principali del mercato estivo.

Pubblicità

L’Inter di Cristian Chivu si appresta a entrare nel vivo della stagione e, dopo la sosta di novembre, potrà anche contare sull’apporto degli inglesi.

Nei primi tre mesi dell’annata, infatti, l’allenatore rumeno avrà contemporaneamente a disposizione John Stones, Curtis Jones e Djed Spence. Il centrale e l’ex Liverpool, infatti, hanno finalmente recuperato dall’infortunio, trovato una condizione fisica buona e saranno a disposizione per i prossimi impegni, a partire dal match di Bergamo contro l’Atalanta.

Un’iniezione di qualità importante, alla vigilia di un altro ciclo fondamentale di gare per chiudere al meglio l’anno solare.

JONES E STONES RECUPERATI

Curtis Jones e John Stones erano già rientrati tra i convocati contro il Como l’8 novembre, pur senza entrare in campo. Il lavoro svolto durante la pausa, però, ha messo tanta benzina nelle gambe, facendo sì che la condizione sia cresciuta in maniera importante.

Argomenti correlati

Fin qui l’impatto in campo è stato limitato dagli infortuni: per Jones il bottino parla di 5 presenze complessive tra campionato e Champions League (4 in Serie A per un totale di 154 minuti giocati nei match disputati contro Cagliari, Napoli, Udinese e Roma, più i 90 minuti in Champions contro il Real Madrid), con l’ultima apparizione datata 9 settembre all’Olimpico contro la Roma.

Stones, invece, è fermo dal 14 settembre, giorno del 5-3 all’Udinese, e fin qui in nerazzurro ha collezionato 4 gettoni, di cui solo quello contro i friulani dal primo minuto.

Pubblicità Pubblicità

SPENCE INTEGRATO

Opposta la parabola di Djed Spence. L’ex Tottenham aveva mancato l’inizio di stagione, riuscendo a mettersi a disposizione solamente a partire di ottobre.

Da quando è entrato nelle dinamiche interiste, però, è cresciuto in maniera importante, con 6 presenze (4 in A, 2 in Champions League), con un assist messo a referto. Un miglioramento atletico e anche tecnico, che lo ha portato a prendersi la titolarità a scapito di Diouf.

Pubblicità Pubblicità

IL MERCATO ESTIVO PUÒ DECOLLARE

Con il rientro in gruppo di Stones e Jones, per la prima volta in stagione Chivu potrà contare sui tre acquisti estivi inglesi. Un’ottima notizia per l’allenatore rumeno, che avrà dunque più possibilità di scelta e, soprattutto, più possibilità di ruotare gli uomini, già a partire dal duo di gare contro Atalanta in A e Stoccarda in Champions.

COME CAMBIERÀ L’INTER DI CHIVU

Inizialmente, sia Stones che Jones partiranno un po’ più dietro nelle gerarchie. Per Chivu saranno delle alternative, seppur di lusso, dei vari Akanji e Bastoni (per quanto riguarda il centrale ex City) e di Barella e Zielinski (per quanto riguarda il centrocampista ex Liverpool).

Pubblicità Pubblicità

Una volta riacquisti minuti e centralità, poi, potrebbero seguire la traiettoria di Spence, prendendosi un ruolo gerarchicamente più elevato e, magari, provando a “rubare” spazio ai compagni, per un’Inter più inglese che mai.