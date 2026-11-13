Come vedere Kosovo-Israele con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Il Kosovo ospita Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina in una sfida del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League che ha un peso importante per entrambe le squadre.

Il Kosovo arriva alla partita al secondo posto nel girone: la squadra di Franco Foda ha già battuto l’Irlanda nelle prime fasi della competizione. Il suo rendimento in Nations League è stato però altalenante: due pareggi e una sconfitta contro l’Austria hanno complicato la corsa alla promozione.

Israele è quarto e il suo cammino in Nations League racconta una storia simile, segnata dall’incostanza. La squadra di Ran Ben Shimon ha perso 3-0 contro l’Irlanda a settembre, prima di pareggiare le due partite successive, tra cui lo 0-0 con il Kosovo nella gara d’andata.

Il pareggio di ottobre tra le due squadre crea premesse interessanti per la rivincita. Nessuna delle due è riuscita a segnare al Fadil Vokrri nell’ultimo confronto ed entrambe cercheranno con determinazione i tre punti per mantenere vive le proprie ambizioni nel girone.

La capacità del Kosovo di segnare con facilità, dimostrata dalle tre reti realizzate contro Andorra in un’amichevole di giugno, contrasta con la recente solidità difensiva di Israele. La squadra di Ben Shimon non perde da tre partite, ma fatica a trovare il goal.

Per Foda, una vittoria in casa sarebbe un passo importante verso un buon piazzamento finale nel girone. I tifosi del Kosovo si aspettano una prestazione più incisiva rispetto allo 0-0 con cui si è conclusa l’ultima partita casalinga della squadra in questa competizione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Kosovo-Israele, compresi l’orario d’inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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