Altro che Klopp eterno secondo: alla festa del Liverpool ricorda i sei titoli

Sesto titolo in carriera per Klopp, che dopo la vittoria della Champions ha voluto ricordare a tutti i trofei conquistati tra Dortmund e Liverpool.

Secondo in Premier League nel 2019, battuto in finale di Champions da e Real, il primo giugnosi è tolto una grande soddisfazione, sollevando al cielo d'Europa il più importante trofeo per club al mondo. Spazzando via l'etichetta di perdente ed eterno secondo. Togliendosi un po' di sassi dalle scarpe.

La Champions vinta con il Liverpool è di fatto il sesto trofeo che Klopp riesce a mettere nella sua bacheca personale. Il primo con il Reds, dopo i cinque vinti con il , squadra riportata tra le migliori del continente proprio grazie al suo operato in e in Europa.

Al termine della finale contro il , Klopp ha modificato la canzone delle Salt-N-Pepa, Let's Talk About Sex, inserendo la parola Six al posto dell'ultima. Non solo la mera modifica, visto che Klopp ha anche cantato in diretta televisiva il nuovo testo, con il sei dei suoi trofei ben intonato.

Klopp ha poi ricordato i suoi sei successi anche durante il tour con il bus scoperto le vie di Liverpool, facendo scatenare quei social che sin dai tempi del l'hanno eletto come l'allenatore protagonista di più post virali in assoluti.

Pescato dalle telecamere del Liverpool durante i festeggiamenti per le vie della città, Klopp ha contato con le dita delle mani i suoi sei trofei, guardando poi in camera sorridendo e gofiando il petto per la Champions,, le due , la Supercoppa di Germania e la Coppa di Germania conquistate tra il 2011 e il 2019.

Dopo un campionato straordinario, in cui è arrivato secondo dietro al nonostante l'impressionante mole di punti raccolta, il prossimo anno Klopp sarà ancora il favorito insieme ai Citizens per la vittoria del torneo. Così da allargare la sua bacheca efare ulteriormente la storia: riportare la Premier in città dopo trent'anni tondi sembra proprio una storia adatta a lui.