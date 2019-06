Kinsey Wolanski, guadagni statosferici per l'invasione di campo: 3,5 milioni di euro

La modella è stata multata di 15.000 euro per l'invasione durante la finale di Champions: ma ha guadagnato una cifra assurda in pubblicità.

E' la settimana del Campione d'Europa. E' la settimana di Kinsey Wolanski, modella statunitense ora virtualmente Campionessa del mondo. Sì, perchè la sua invasione di campo durante la finale di Champions ha generato un guadagno astronomico grazie alla pubblicità fatta durante il suo ingresso sul terreno di gioco.

Secono l'analisi dell'Apex Group Marketing, infatti, l'impatto pubblicitario per il sito a luci rosse del fidanzato Vitaly Zdorovetskiy si aggira sui 3,5 milioni di euro. Un guadagno stratosferico e calcolato, visto che Kinsey Wolanski si è precipitata sul terreno del Wanda Metropolitano proprio per mostrare sul suo corpo tale sito.

Per questo motivo la Wolanski è stata multata 15.000 euro dall'UEFA, di cui 10.000 per aver pubblicizzato il sito e 5000 per l'invasione di campo. Cifre nulle in confronto a quanto ottenuto dai due in seguito all'ingresso sul campo della finale di .

In più il profilo Instagram della giovane ragazza è nuovamente online, dopo che lo stesso era stato hackerato: ora conta due milioni e mezzo di followers, con un incremendo straordinario ed ovvio dopo l'invasione di campo architettata dal compagno Vitaly.

E dire che prima della finale di Champions, il profilo della ragazza contava sì molti followers, ma appena 230.000: boom e serata rubata a Salah e compagni, che al suo pari hanno potuto festeggiare una vittoria nella serata di sabato, in quel di Madrid. Ognuno a modo proprio.