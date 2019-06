Karius fa i complimenti al Liverpool: "Ve lo siete meritato"

Loris Karius ha fatto i complimenti al Liverpool su Twitter per la Champions. L'anno scorso è costato ai Reds la finale col Real Madrid.

In un anno in per il è cambiato tutto, da cima a fondo. Lo scorso anno era finita in lacrime contro il , con Loris Karius che si è reso responsabile di due errori grossolani.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questa sera per i Reds invece è andato tutto all'opposto: Alisson ha parato tutto quello che c'era da parare e ha messo la firma sul trionfo.

Il portiere tedesco, 'colpevole' della sconfitta dell'anno scorso, ha voluto fare i complimenti ai suoi ex compagni di squadra su Twitter.

"Congratulazioni, Liverpool. Molto felice per tutti nel club e per i tifosi. Ve lo siete meritato".

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this. — Loris Karius (@LorisKarius) June 1, 2019

Inoltre, come ha riportato 'Sky Sport', Karius era stato invitato dal Liverpool a seguire la partita al Wanda Metropolitano, ma ha rifiutato. I complimenti ai suoi ex compagni li ha fatti via Twitter e non di persona.