Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da una parte del mondo in cui potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi una rete privata virtuale (VPN) è particolarmente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, telefono o tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, telefono o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Accedete e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso al servizio dell'emittente ufficiale per avere accesso completo e godervi la partita!

Kaiserslautern-Dynamo Dresda: orario d'inizio

Bundesliga II - Game Week 12 22 nov 2026 - 07:30 Fritz Walter Stadion

Allo stadio Fritz Walter di Kaiserslautern, l'1. FC Kaiserslautern ospita la Dynamo Dresda in 2. Bundesliga. Le due squadre occupano posizioni molto diverse in classifica, ed è proprio questo a rendere la sfida così interessante.

Il Kaiserslautern è attualmente quarto e figura tra le squadre più solide nella corsa alla promozione. L'allenatore Torsten Lieberknecht ha dato al club del Betzenberg struttura e risultati nelle ultime partite.

La Dynamo Dresda, invece, lotta per non retrocedere ed è sedicesima in classifica. Thomas Stamm è sotto pressione: la sua squadra deve conquistare punti in trasferta, un compito tutt'altro che semplice a Kaiserslautern.

I Diavoli Rossi hanno vinto tre delle ultime quattro partite di campionato e sono in ottima forma. La Dynamo Dresda arriva da una vittoria in amichevole contro il Dukla Praga, ma in campionato ha vinto soltanto una delle ultime tre gare.

Chi vuole seguire la partita in diretta trova qui sotto tutte le informazioni sulla trasmissione TV e sullo streaming.

I temi della settimana: cos'è successo a Kaiserslautern e Dynamo Dresda?

Il Kaiserslautern arriva a questa partita con quattro vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente in campionato è stato lo 0-1 in trasferta contro l'Osnabrück. Prima era arrivata una sconfitta per 0-3 contro l'Hertha BSC, l'unico passo falso di questa serie. Complessivamente, il Kaiserslautern ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

La Dynamo Dresda ha vinto tre delle ultime cinque gare ufficiali, tra cui un netto 3-0 contro il Greuther Fürth in campionato. Nell'ultima partita ha battuto il Dukla Praga per 2-0 in amichevole. In 2. Bundesliga, però, la Dynamo Dresda ha perso due delle ultime tre gare di campionato, tra cui quella per 3-0 contro l'Holstein Kiel.

Kaiserslautern-Dynamo Dresda: formazioni

Kaiserslautern-Dynamo Dresda: stato di forma

Kaiserslautern-Dynamo Dresda: precedenti

Kaiserslautern-Dynamo Dresda: le classifiche