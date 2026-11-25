Come guardare Kairat Almaty-Mjaellby con una VPN

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Presentazione della partita

Conference League - Game Week 4 26 nov 2026 - 10:30 Almaty Central Stadium

Il Kairat Almaty ospita il Mjaellby in Conference League allo stadio centrale di Almaty. La squadra kazaka affronta un club svedese che arriva alla sfida con un netto vantaggio in classifica.

Il Kairat occupa il 27° posto nella classifica della fase campionato e ha bisogno di risultati per risalire. La squadra di Zhora Arutyunyan ha pareggiato tre delle ultime cinque partite, compreso l’1-1 contro l’Atalanta nella sua più recente gara europea.

Quel risultato è arrivato dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Panathinaikos, un punteggio che spicca ancora nel suo bilancio. Il Kairat ha anche mostrato il proprio potenziale offensivo nella vittoria per 5-0 sull’Irtysh Pavlodar in Premier League.

Il Mjaellby arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Andreas Braennstroem è imbattuta nelle ultime cinque partite e occupa il 9° posto nella classifica di Conference League.

Ha battuto il Borac Banja Luka per 2-0 in questa competizione e ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque gare. Nell’ultima partita ha pareggiato 1-1 con il Malmoe FF in Allsvenskan.

Il Kairat può dunque contare sul fattore campo, mentre il Mjaellby ha dalla sua lo stato di forma e la migliore posizione in classifica. Ecco cosa sapere per seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Kairat Almaty-Mjaellby. Aggiungeremo qui i dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming non appena saranno confermati.

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