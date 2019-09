Juventus-Verona, Sarri rilancia Dybala: prima da titolare

Dybala dovrebbe giocare come falso 9 al posto di Higuain contro il Verona, mentre Bentancur farà rifiatare Pjanic. In porta torna Buffon.

Finalmente tocca a lui. Dopo quattro panchine consecutive e pochi scampoli da subentrato, Paulo Dybala giocherà la sua prima partita da titolare in questa stagione con la maglia della . Juventus che vuole tornare alla vittoria dopo i due pareggi di Firenze e Madrid.

A meno di sorprese dell'ultima ora, infatti, la Joya verrà schierata da Sarri al centro del tridente bianconero nell'anticipo di questo pomeriggio contro il . L'argentino prenderà il posto del connazionale Higuain, finora sempre titolare ma ora bisognoso di riposo.

Insieme a Dybala completeranno la linea offensiva l'intoccabile Cristiano Ronaldo e Cuadrado, autore di uno splendido goal a Madrid e ancora in netto vantaggio su Bernardeschi.

Le altre novità di Sarri dovrebbero essere Bentancur in regia al posto di un Pjanic non al meglio e soprattutto il ritorno di Buffon, che così riprenderà il suo posto tra i pali della Juventus proprio contro quello che era stato il suo ultimo avversario in bianconero. Ramsey e Rabiot, invece, partiranno ancora dalla panchina.

Il Verona, che non ha mai vinto in campionato sul campo della Juventus e ha ottenuto l'ultimo pareggio nel lontano 1988, deve fare a meno dello squalificato Stepinski che verrà sostituito da Di Carmine. Alle sue spalle agiranno Verre e Zaccagni.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.