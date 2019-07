Juventus-Tottenham, la fascia di capitano va a Bonucci e non a Buffon

Senza Chiellini, il capitano della Juventus contro il Tottenham è il vice Bonucci. Buffon lo aveva detto: "Sono venuto per dare, non per togliere".

- potrà anche valere poco o nulla dal punto di vista di risultato e classifica, perché l'International Champions Cup non è certo la . Ha il suo bel significato, però, se dà indicazioni pesanti per quanto riguarda le gerarchie all'interno dello spogliatoio. E un'indicazione c'è stata, eccome.

In porta si è presentato Gigi Buffon, nonostante sia ripresentato alla Juventus con i gradi di umile dodicesimo: il suo titolare, Szczesny, è partito dalla panchina in quanto reduce da un'operazione a un ginocchio. La parziale anomalia riguarda semmai la fascia di capitano, che non è finita sul braccio dell'ex portiere della nazionale italiana bensì su quello di Leonardo Bonucci. Nessuno ci era abituato.

Nello scorso campionato, quello in cui Buffon parava nella porta del , le gerarchie del resto sono sempre state chiare: capitano Giorgio Chiellini, vice il suo partner difensivo. E la situazione, ora che il mancino è assente dalla tournée per infortunio, non è cambiata neppure dopo il ritorno a del portiere.

Lo stesso Buffon, peraltro, lo aveva annunciato in tempi non sospetti: è tornato a Torino in punta di piedi, come uno dei tanti, concentrandosi sul presente e dimenticando il passato.

"Szczesny voleva ridarmi la numero 1 e Chiellini la fascia da capitano, ma io non sono qui per togliere nulla a nessuno, bensì per dare. Sarò orgoglioso di avere un capitano come Giorgio, che è un fratello".

Sarri e lo spogliatoio lo hanno preso in parola, evitando un nuovo ribaltone e mantenendo le gerarchie già presenti nello spogliatoio. Buffon, insomma, nella sua seconda esperienza alla Juventus viene dopo gli amici Chiellini e Bonucci. Senza polemiche, senza invidie.