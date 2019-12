Juventus, i tifosi non dimenticano Mandzukic: cori per lui contro l'Udinese

Mario Mandzukic è ancora nei cuori dei tifosi della Juventus che lo hanno omaggiato con dei cori durante il match vinto con l'Udinese.

La stagione di Mario Mandzukic non è praticamente mai iniziata: dopo le tre panchine contro , e , il croato non è più stato convocato da Maurizio Sarri che non lo ritiene adatto al suo progetto tecnico.

L'ex è stato anche escluso dalla lista per la e a gennaio dovrà cercarsi un'altra sistemazione: e Premier League sono le ipotesi più probabili, anche se i tifosi della non lo hanno dimenticato.

Durante la gara vinta contro l' , dagli spalti è partito un coro (ripetuto due volte) ad inneggiare Mandzukic, rimasto nel cuore della gente per l'impegno profuso in favore della causa bianconera in questi anni.

Una dimostrazione d'affetto che farà piacere al gigante classe 1986, ormai destinato a dire addio tra qualche settimana. Ma con la convinzione di essere amato dal suo popolo nonostante tre mesi da cancellare al più presto.