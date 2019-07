Juventus-Team K-League, Cesinha esulta 'alla Cristiano Ronaldo'

Cesinha segna contro la Juventus nel primo tempo dell'amichevole e si regala l'esultanza tipica di Cristiano Ronaldo.

Durante l'amichevole tra e Team K-League, c'è stato un particolare che non è passato inosservato ai più attenti. Durante il secondo goal della squadra coreana, Cesinha ha chiamato i compagni ed ha esultato copiando esattamente Cristiano Ronaldo.

Alla fine del primo tempo, poi, l'attaccante brasiliano che gioca in Corea è uscito dal campo abbracciano Cristiano Ronaldo, visibilmente contento.

L'asso portoghese quindi non si è per nulla offeso del gesto di Cesinha, che probabilnente ha voluto 'omaggiare' Ronaldo, una vera e propria star in Asia, non solo per i tifosi ma anche per gli stessi giocatori.