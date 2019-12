Juventus-Sassuolo, Higuain in vantaggio su Dybala: Ronaldo c'è

Maurizio Sarri vuole mettere pressione all'Inter e per farlo si affida alla coppia formata da Higuain e Ronaldo; possibile maglia per Emre Can.

La dopo la bella vittoria di contro l' torna a concentrarsi sul campionato. Alle 12.30 all'Allianz Stadium arriva il di De Zerbi, che storicamente qui a soffre parecchio la forza bianconera. Maurizio Sarri, per altro, avrà la chance di mettere pressione all' (impegnata alle 15 contro la ).

Mai come in questa partita Maurizio Sarri avrà bisogno di operare un po' di turnover, ed infatti ci sono tantissimi dubbi di formazione a poche ore dal calcio d'inizio. A partire dalla porta, dove Buffon chiede spazio e molto probabilmente lo avrà, ma occhio comunque a Szczesny. In difesa sia Bonucci che De Ligt avrebbero bisogno di un turno di riposo, ma potrebbero anche stringere i denti ancora una volta. In ogni caso per sostituire uno dei due, Demiral è in vantaggio su Rugani.

Alex Sandro è tornato, è a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina, anche se pressa la maglia da titolare di De Sciglio. Stesso discorso a centrocampo per Emre Can e Bentancur, con il tedesco possibile titolare.

Bernardeschi sulla trequarti giocherà a supporto di Cristiano Ronaldo e... Higuain. Il Pipita nelle ultime ore pare aver scalzato Paulo Dybala: la Joya è in un momento d'oro ma potrebbe entrare solo a gara in corso.

Nel Sassuolo, allo stesso modo, ci sono tanti dubbi di formazione. I ruoli più in bilico sono quello di terzino sinistro, con Kyriakopoulos in vantaggio su Peluso, e quello di mezz'ala, con Djuricic che chiede spazio al posto di Obiang.

La Juventus ha vinto tutte le sei partite di contro il Sassuolo giocate allo Stadium, con un punteggio complessivo di 18-2. Per i neroversi si tratta di un impegno proibitivo, insomma.

L'osservato speciale sarà Gonzalo Higuain. Il Sassuolo è infatti la vittima preferita del Pipita con la maglia della Juventus in campionato (sei reti in quattro sfide), inclusa la sua unica tripletta con i bianconeri in Serie A (allo Stadium nel febbraio 2018).

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli, Duncan; Locatelli; Caputo, Boga