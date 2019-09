Juventus, Sarri su Mandzukic: "È in disparte in accordo con la società"

Maurizio Sarri spiega la situazione di Mario Mandzukic, ancora senza presenze in questa stagione: "È in disparte in accordo con la società".

Ancora a quota zero presenze in questa stagione, Mario Mandzukic non sarà presente nemmeno in occasione della gara di domani pomeriggio tra e . L'attaccante croato al momento è infatti ai margini del progetto bianconero, nonché ancora possibile partente.

Una situazione che Maurizio Sarri ha tenuto a chiarire in conferenza stampa, specificando come ogni decisione al momento sia presa in comune accordo con il giocatore e la società.

"Mandzukic, in questo momento, è in disparte in accordo con la società. Poi vedremo".

Il croato - come detto - potrebbe infatti ancora lasciare la Juventus. Saltato il suo passaggio al nel corso dell'estate, l'ex è stato poi cercato da alcuni club del .

Escluso dalla lista Champions dai bianconeri, Mandzukic in queste settimane ha comunque continuato ad allenarsi con grande professionalità, in attesa di capire meglio quale sarà il proprio futuro. Una decisione che, come fatto capire da Sarri, verrà presa in comune accordo tra tutte le parti.