Juventus-Napoli, Milik lavora a parte: convocazione a rischio

Arkadiusz Milik potrebbe non farcela per il big match di sabato sera allo Stadium tra Juventus e Napoli: persistono i fastidi all'adduttore.

- chiama e Arkadiusz Milik potrebbe non rispondere. Passano le ore e, contemporaneamente, si riducono le probabilità di vedere l'attaccante polacco in partenza verso . In quanto i fastidi all'adduttore, accusati pre match contro il , persistono e sembrano siano destinati a portare al forfait.

Come riportato da "Sky Sport", il bomber azzurro questa mattina a Castel Volturno ha prima svolto un lavoro mirato in palestra per poi trasferirsi - a parte - sul campo. Dunque, anche qualora dovesse riuscire a strappare la convocazione, difficilmente andrebbe oltre la panchina.

Status fisico che, molto probabilmente, non consentirà a Milik di rispondere alla chiamata della per le due gare di qualificazione a contro Slovenia e .