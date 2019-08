Juventus-Napoli, Insigne ammette: "Sarà strano affrontare Sarri"

In vista di Juventus-Napoli, Lorenzo Insigne fa il punto sugli azzurri: "Scudetto? Quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo".

Meno due. Meno due giorni al primo big match della serie A 2019-2020. Da una parte i padroni di casa della , dall'altra il . Entrambe le squadre reduci da una vittoria al debutto ufficiale stagionale.

Protagonista assoluto a Firenze, con una doppietta, Lorenzo Insigne: intervistato da "Radio Kiss Kiss".

" Come sarà affrontare Sarri? Una strana sensazione, ma non dobbiamo più pensarci. Pensiamo solo a fare una grande prestazione per uscire dallo Stadium con un risultato positivo ".

Passo indietro: gara del Franchi. Tre punti, sì, ma anche qualche imprecisione in termini di equilibri tattici.

" Abbiamo commesso qualche errore, cercheremo di rimediare già sabato. Ogni partita fa storia a sé, dobbiamo provare a fare sempre meno errori possibili ".

Il 24 azzurro, si sa, è sempre sotto la lente di ingrandimento: chiamato a vivere un'annata da protagonista e trascinatore.

" Se sono un leader? Non sono cambiato tanto, sto cercando di mettermi a disposizione della squadra per cercare di dare una mano ai miei compagni e al mister che mi sta dando fiducia. Spero di continuare come ho iniziato con tutta la squadra. Quest'anno, oltre alla , s'è rinforzata anche l' . Ma noi vogliamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni ".

Nel capoluogo toscano, intanto, è andata in scena tutta la classe dell'attaccante partenopeo:

" Di solito sono io che servo Callejon, abbiamo invertito i ruoli io e Mertens, ormai giochiamo a memoria. Speriamo di farne altre di azioni così ".

L'ultimo acquisto del Napoli si chiama Hirving Lozano , destinato a innalzare ulteriormente il tasso qualitativo del reparto offensivo.

" Mi ha fatto buona impressione. Ha tanta qualità , è da poco con noi ma si vede che ha qualcosa di speciale. Speriamo possa subito darci una mano. E' un ragazzo molto sorridente e questa è una cosa molto positiva ".

Il grande sogno sotto il Vesuvio si chiama scudetto. Obiettivo, ormai, dichiarato anche da Carlo Ancelotti .