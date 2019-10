Juventus-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali: Dybala e Bentancur titolari

La Juventus sceglie Cuadrado come terzino e Bentancur in mezzo: fuori Bernardeschi e Higuain. Joao Mario e Howedes per gli ospiti.

Le formazioni ufficiali di - Mosca:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bentancur; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Idowu; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.

Dopo il successo di misura contro il , la Juventus torna in campo per la terza giornata di . Gara fondamentale per i bianconeri, decisi a mettere un mattone importante per la qualificazione agli ottavi del torneo: di fronte la .

Sarri sceglie Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, solo panchina per Higuain e Bernardeschi. A sorpresa c'è Bentancur sull trequarti, mentre il trio di centrocampo è quello della vecchia guardia, con Khedira, Matuidi e Pjanic. Davanti a Szczesny, nuovamente titolare, spazio per Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro.

Il club moscovita risponde con Eder in attacco, supportato dall'ex interista Joao Mario, da Miranchuk, Barinov e Krychowiak. In porta spazio per Guilherme, con l'ex bianconero Howedes centrale insieme a Corluka. Murilo in mediana, sulle fasce di difesa Ignatijev e Idowu.