La Juventus deve liberare Sarri: dal Chelsea può arrivare il giovane Castillo

La Juventus potrebbe acquistare Juan Castillo, esterno classe 2000 del Chelsea Under 23, per liberare Sarri. I Blues vogliono un indennizzo.

Maurizio Sarri viaggia spedito verso la panchina della ma per ottenere l'ok di Abramovich, secondo 'Tuttosport', i bianconeri dovranno pagare un indennizzo al . Seppure in modo indiretto.

La Juventus infatti potrebbe acquistare un giocatore dai Blues e l'indiziato numero uno in tal senso resta Emerson Palmieri, ex terzino della che piace da tempo a Paratici.

Il Chelsea però ha il mercato bloccato e non potrebbe sostituire l'italo-brasiliano, ecco perchè non è escluso che la Juventus acquisti un giovane dell'Under 23.

I bianconeri seguono con attenzione la crescita di Juan Familio Castillo, esterno classe 2000 che si è messo in luce con i giovani del Chelsea nella Youth League dove i Blues sono stati sconfitti solo in finale dal .

Il contratto di Castillo è in scadenza ma il ragazzo potrebbe rinnovare col Chelsea e poi essere ceduto proprio alla Juventus che in questo modo pagherebbe l'indennizzo e libererebbe Sarri. Proprio quello che pretende Abramovich, insomma.