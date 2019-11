Juventus, infortunio per Pjanic in Nazionale: problema all'adduttore

Miralem Pjanic sostituito nel secondo tempo di Bosnia-Italia: problema muscolare all'adduttore per il centrocampista della Juventus.

in ansia per le condizioni di Miralem Pjanic, che alza bandiera bianca nel corso del match di qualificazione agli Europei 2020 tra e : il centrocampista della Juventus ha dovuto lasciare il terreno di gioco nel secondo tempo.

Il giocatore bosniaco si è fermato al 77' sul risultato di 0-3 per gli azzurri accasciandosi a terra da solo ed è stato costretto al cambio: al suo posto l'allenatore ha mandato in campo Jajalo. Subito il compagno di club Bonucci si è avvicinato al centrocampista per sincerarsi delle sue condizioni.

Pjanic si è immediatamente toccato l'adduttore prima di lasciare il campo: potrebbe trattarsi di una ricaduta per il classe '90, che aveva già sofferto lo stesso infortunio in questa stagione. Soltanto gli esami strumentali sapranno dare con esattezza i tempi di recupero, ma a questo punto la sua presenza nel prossimo turno di campionato sul difficile campo dell' sembra in forte dubbio.