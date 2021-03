Juventus, quanti infortuni: 128 le gare saltate dai bianconeri per ko

Stagione falcidiata dagli infortuni per la Juventus: tra Covid e infortuni di vario tipo, sono 128 le partite fin qui saltate dai giocatori.

Come se non bastasse un'atipica stagione senza pubblico, con partite sempre più ravvicinate, un allenatore alla prima esperienza ed il ritorno in grande stile delle milanesi, la Juventus in questa stagione ha dovuto affrontare anche una lunghissima serie di infortuni. Mai così tanti negli ultimi anni bianconeri.

Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport', infatti, tra assenze causa positività al Covid-19, affaticamenti e infortuni assortiti, sono infatti ben 128 le partite fin qui saltate dai giocatori di Andrea Pirlo.

Paulo Dybala è il giocatore che fin qui ha saltato più partite, ben 18. Dietro di lui Giorgio Chiellini con 17, Alex Sandro con 15 e Matthijs de Ligt con 14. Quattro giocatori praticamente fondamentali per Andrea Pirlo.

Il periodo più drastico per la Juventus forse però è alle spalle, visto che il picco si è raggiunto nella gara contro il Verona al Bentegodi, quando c'erano soltanto 11 giocatori di movimento appartenenti alla prima squadra.

Adesso se è vero che si è fermato Demiral, hanno anche recuperato diversi giocatori, da Chiellini ad Arthur, ad esempio. In più, dopo l'eliminazione dalla Champions League, Pirlo potrà concentrare tutti gli sforzi fisici dei suoi giocatori esclusivamente sul campionato. Anche se la Vecchia Signora, ne siamo sicuri, avrebbe fatto volentieri a meno di questa opzione.