Juventus, fatturato da quasi mezzo miliardo di euro

La Juventus, secondo 'La Gazzetta dello Sport', contiene una perdita di circa 40 milioni grazie ad un fatturato che è pronto a toccare mezzo miliardo.

Mentre la sta per ricominciare dopo la sosta per le Nazionali, proprio con la che darà il via nella sfida contro la , la società bianconera può già festeggiare un successo del club dal punto di vista finanziario.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', incrociando i dati del primo semestre bianconero con quelli del secondo contenuti nel prospetto della controllante Exor, emerge una perdita di circa 40 milioni.

Ma i ricavi lordi ammontano a 621 milioni: al netto delle plusvalenze da cessione calciatori, che stimiamo attorno a quota 125, si arriva a circa 495 milioni. Ovvero quasi mezzo miliardo. Un record per il calcio italiano, un balzo notevole rispetto ai 411 milioni del 2017-18.

L'effetto positivo è stato innescato dall'acquisto di Cristiano Ronaldo. La prima stagione con CR7 ha portato una settantina di milioni in più di ricavi caratteristici, ovvero quelli che non hanno a che fare con il calciomercato. La Juventus si aspetta ancora di crescere fino al 2024.