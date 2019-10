Altro sorriso per la Juventus, Douglas Costa: "Dopo la pausa ci sono anch'io"

Maurizio Sarri presto riavrà Douglas Costa a disposizione. Infortunio quasi smaltito, sarà pronto per la prossima gara con il Bologna.

Inseguimento finito per la . La compagine bianconera, nel settimo turno di campionato, ritrova la vetta in solitaria della classifica e lo fa nel modo più autorevole possibile: imponendosi per 2-1 sul campo di un’ che fino a domenica sera era riuscita a vincere tutte le sue partite.

Nel match che poteva voler dire fuga o sorpasso, è stata la forza dei campioni d’ a venire fuori e, come se non bastasse, dopo la sosta per gli impegni della Nazionali Maurizio Sarri avrà anche un’altra importante arma in più a disposizione: Douglas Costa.

L’esterno brasiliano, sul quale il tecnico bianconero ha già ampiamente dimostrato di voler puntare in maniera pesante, è ai box dallo scorso 14 settembre, da quando cioè nei primissimi minuti della sfida con la valida per la terza giornata di , ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra.

A confermare il suo imminente ritorno in campo, è stato lo stesso giocatore con un post su Instagram con il quale ha esaltato l’ultima impresa della Juventus.

“Ci sono immagini che non stancano ma! Voi metteteci i sogni. A tutto il resto ci pensiamo noi. E dopo la pausa ci sono anch’io”.

Douglas Costa sarà quindi disponibile per la sfida che il 19 ottobre vedrà la Juventus impegnata allo Stadium contro il . Ulteriore benzina per un motore che, con il passare delle settimane, sembra girare sempre meglio.