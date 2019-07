Juventus, il dialogo tra Sarri e Ronaldo fa il giro del mondo: ma nessun caso

Un alone di mistero sul dialogo tra Sarri e Ronaldo al momento della sostituzione in Juventus-Tottenham: "Bene, bene" avrebbe detto il portoghese.

Prima gara e prima sconfitta stagionale per la : il ha avuto la meglio grazie a un eurogoal di Kane in pieno recupero, infliggendo un dispiacere a Maurizio Sarri, all'esordio sulla panchina dei campioni d' .

Il tecnico bianconero ha richiamato in panchina Cristiano Ronaldo qualche minuto dopo la rete realizzata da quest'ultimo nella ripresa: la sostituzione ha fatto il giro del mondo per la mimica dei protagonisti, con il portoghese che sembra dire due semplici parole.

"Bene, bene".

C'è chi parla di diverbio, chi di risposta a una semplice considerazione tattica fatta da Sarri in quel determinato momento della partita, che dunque non avrebbe nulla a che vedere con il lato polemico della questione.

Soltanto uno scambio di battute in assoluta pacificità tra due professionisti o qualcosa di più? Il dubbio persiste eccome, ma dalla società piemontese filtra tranquillità per un episodio a cui non è stato dato molto peso.