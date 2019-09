Juventus, Chiellini sul suo infortunio: "Una bella sfida che vivo con entusiasmo"

Il messaggio social di Chiellini a chi gli è stato vicino dopo l'infortunio: "Grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso".

Assistere direttamente dalla tribuna a uno - dai mille colpi di scena non deve essere stato facile per chi questo tipo di partite è abituato a viverle in campo. Chissà cosa avrà provato ieri sera Giorgio Chiellini al decisivo autogoal del collega Koulibaly, rincuorato poi al termine della gara proprio dal capitano bianconero.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Quella l'unica immagine di un Chiellini sul terreno di gioco dello Stadium ieri sera, con il difensore della Juventus che non ha potuto prendere parte al big match della seconda giornata di per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata in allenamento alla vigilia di quella che negli ultimi anni è stata la sfida Scudetto.

Un brutto colpo che lo terrà ai box per diversi mesi e del quale lo stesso Chiellini è tornato a parlare in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"Grazie alla mia squadra che ieri sera mi ha regalato questa vittoria, grazie a tutti i miei tifosi e persone care che mi hanno donato un pensiero di conforto, e grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso con attestati di stima ed affetto. E grazie al destino che mi ha regalato questa bella sfida che vivo davvero con tanto entusiasmo, certo che rimarrà il ricordo di un'altra sfida vinta!!!".

Una nuova sfida da vincere, così il capitano bianconero ha deciso di accogliere quel doloroso infortunio che non gli permetterà di difendere in campo i colori della Juventus per un po'.

Un grande grazie quello rivolto invece ai compagni di squadra, che ieri sera gli hanno regalato un'importante vittoria all'ultimo respiro, e a tutti quegli avversari che dopo l'infortunio hanno deciso di mandargli un messaggio d'auguri.

Questo il contenuto di un post social che Chiellini ha voluto dedicare a chi gli è stato vicino in queste ore, provando ad esternare tutte quelle emozioni che ieri sera non ha potuto mostrare sul manto dello Stadium.