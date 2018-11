Juventus, buone notizie: Bernardeschi si allena in gruppo

Federico Bernardeschi mette nel mirino Fiorentina-Juventus. Intanto Alex Sandro sarà valutato da giovedì in poi.

Dopo il passaggio del turno in Champions League, la Juventus oggi si è allenata pensando alla sfida di Serie A contro la Fiorentina, in programma sabato sera alle 18.

Secondo quanto si legge dal sito ufficiale bianconero, c'è un'ottima notizia per Massimiliano Allegri: Federico Bernardeschi ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto della squadra.

Bernardeschi mette così seriamente nel mirino la sfida contro la sua ex squadra, la Fiorentina, che per lui sarà ovviamente speciale.

Buone notizie anche per Emre Can che, come preannunciato, ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo.

Unica nota negativa, l'infortunio di ieri sera di un titolare: "Alex Sandro, invece, verrà valutato nei prossimi giorni per un problema muscolare riportato ieri nella sfida contro il Valencia".

