Juventus-Bologna, i bianconeri cercano conferme: Higuain in vantaggio su Dybala

La Juventus cerca contro il Bologna punti per continuare la sua marca in vetta alla classifica. Sarri dovrebbe riproporre il 4-3-1-2.

Dopo essersi presa la vetta solitaria della classifica imponendosi nello scontro diretto che si è giocato nello scorso turno in casa dell’ , la cerca nel suo Stadium, contro il , quel risultato che possa consentirle di continuare il suo cammino e di mandare un ulteriore messaggio alla concorrenza.

Segui Juventus-Bologna in diretta streaming su DAZN

La compagine bianconera, rimasta l’unica imbattuta nel campionato di , sarà impegnata questa sera in uno dei tre anticipi dell’ottava giornata di campionato contro un avversario che è stato certamente tra le rivelazioni in questo primissimo scorcio di torneo, ma che punta a quella prestazione che possa consentirle di tornare a premere sull’acceleratore, visto che nelle ultime quattro uscite ha raggranellato solo due punti.

Anche contro i felsinei, Maurizio Sarri dovrebbe puntare su quel 4-3-1-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime settimane. Il tecnico bianconero in difesa torna a disporre di Danilo, ma sull’out di destra della linea davanti a Szczesny completata da Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro, dovrebbe toccare ancora a Cuadrado dal 1’.

A centrocampo, Pjanic sarà il vertice basso di un rombo che dovrebbe prevedere Khedira e Matuidi nelle posizioni di interno di destra e sinistra, mentre qualche metro di più avanti, in veste di trequartista, agirà uno tra Bernardeschi e Dybala. Il gioiello argentino è protagonista anche del ballottaggio che lo vede in corsa con Higuain (leggermente favorito) per una maglia da titolare in attacco al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo.

Sinisa Mihajlovic dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 nel quale non ci saranno Tomiyasu, Medel, Dijks e Destro a causa di infortuni. La cerniera difensiva davanti a Skorupski dovrebbe quindi essere composta da Mbaye, Danilo, Denswil e Krejci.

A centrocampo Poli a Svanberg agiranno da frangiflutti davanti alla difesa, mentre alle spalle dell’unica punta Palacio (in vantaggio su Santander), dovrebbe esserci una batteria che prevede Orsolini, Soriano e Sansone a supporto.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. All.: Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic