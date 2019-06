Juventus, Agnelli chiama Pirlo: può diventare il vice di Sarri

Pirlo potrebbe diventare il vice del sempre più probabile Sarri alla Juventus. In alternativa ci sono le panchine della Primavera o dell'Under 23.

La aspetta che il liberi Maurizio Sarri per poterlo annunciare ufficialmente come nuovo allenatore della Vecchia Signora. Intanto la società si muove anche su altri fronti, che riguardano però sempre la panchina.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, Andrea Agnelli ha chiamato Andrea Pirlo. L'obiettivo: farlo diventare in qualche modo un uomo della Juventus. Al momento ballano tre diversi tipi di incarico.

L'articolo prosegue qui sotto

Andrea Pirlo potrebbe entrare nello staff del prossimo allenatore della Juventus, che al netto di clamorose sorprese sarà Maurizio Sarri. Un ruolo da vice che potrebbe permettere a Pirlo di misurarsi direttamente con il grande calcio.

In alternativa, e per lui sembrano due sfide più allettanti visto il ruolo primario, Agnelli ha proposto all'ex regista anche la panchina della Primavera o dell'Under 23, entrambe in attesa di un padrone.

Si attende una risposta a giorni, che non tarderà ad arrivare. L'ex giocatore di Juventus e , però, è fortemente indeciso perché vorrebbe anche continuare almeno per un altro anno il ruolo di opinionista a Sky Sport.