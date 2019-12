La Juve perde Khedira: si punta a recuperare Can, Rakitic e Tonali idee dal mercato

Sami Khedira starà fuori tre mesi dopo l'operazione al ginocchio: la Juventus punta a recuperare Emre Can, dal mercato idee Rakitic e Tonali.

La e Maurizio Sarri dovranno fare a meno di Sami Khedira per tre mesi, dopo l'intervento al ginocchio ad . Il tedesco era stato tra i più utiliizzati in questi mesi di stagione: ora i bianconeri dovranno cercare di sostituirlo. E le ipotesi, secondo 'La Stampa', sono tre.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La prima è una soluzione interna, ovvero il recupero e il reintegro di Emre Can, escluso dalla lista Champions e rimasto ai margini della rosa: soltanto Rugani e Demiral, più l'infortunato Chiellini, hanno giocato meno di lui nella stagione in corso.

Sul centro-destra nelle ultime uscite ha spesso avuto spazio anche Bentancur, tra i maggiormente in crescita nelle ultime settimane e un concorrente in più per Can, spostato sul centro-sinistra nella sfida contro il .

L'ex e nelle scorse settimane ha chiarito che la sua situazione a non lo rende soddisfatto e che potrebbe cambiare aria. Ora però la prolungata assenza del connazionale può aprire nuovi scenari.

Le altre due alternative possono arrivare dal mercato. La prima è Ivan Rakitic, nome già accostato alla Juventus che sembra in rotta con il e ha diversi estimatori in tutta Europa.

L'alternativa è invece Sandro Tonali, classe 2000 del che piace ai bianconeri, ma che difficilmente il club del presidente Cellino potrebbe lasciare andare a cuor leggero, specialmente vista la situazione di classifica piuttosto delicata.