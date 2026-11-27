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Sfida dalle forti emozioni all’Olimpico: l’allenatore del Monza torna nella Capitale in un incrocio che intreccia passato, rivincite personali e un legame tecnico profondo

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La Roma ritrova Ivan Juric da avversario. L’allenatore croato arriverà all’Olimpico nel prossimo turno di campionato, provando a fermare la corsa dei giallorossi del suo ex mentore Gian Piero Gasperini.

Certamente, per Juric, la gara nella Capitale non sarà facile, ma il Monza viene da un clamoroso 3-0 alla Fiorentina ed è trascinato da un Varela che permette di accarezzare l’idea del colpaccio.

L’allenatore vorrà, poi, prendersi una rivincinta personale, in un ambiente che non lo ha mai amato troppo durante il suo breve periodo capitolino.

LA PARENTESI GIALLOROSSA DI IVAN JURIC

L'avventura di Ivan Jurić sulla panchina della Roma è stata lampo: 53 giorni nell'autunno del 2024 (dal subentro a settembre fino all'esonero del 10 novembre 2024 dopo il 2-3 interno contro il Bologna). In totale ha collezionato 12 panchine tra tutte le competizioni con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte (media di 1,25 punti a gara).

In Serie A il suo score è stato di 8 gare (con la squadra al 12° posto al momento della pausa/esonero), mentre in Europa League ha disputato 4 partite. Come allenatore avversario, all'Olimpico contro la Roma non ha mai vinto in 6 incroci complessivi (1 pareggio e 5 sconfitte).

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LA RINASCITA A MONZA

A Monza, invece, Juric ha trovato un ambiente che lo sta facendo lavorare in tranquillità, consentendogli di ritrovare quei risultati che, troppo spesso, erano mancati nelle sue recenti avventure.

Il croato, dopo Roma, non aveva avuto fortuna ne col Southampton ne con l’Atalanta, ma in Brianza ha trovato la sua dimensione, portando a casa fin qui un bottino di 10 punti, che valgono il quattordicesimo posto ai biancorossi.

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IL MATCH CONTRO GASPERINI

Roma-Monza, inoltre, sarà la sfida tra maestro e allievo, contro Gasp. Per Juric si tratta di un rapporto nato sul campo e consolidato negli anni attraverso una visione del calcio intensa, aggressiva e basata sul duello uomo contro uomo. Il croato è stato giocatore e collaboratore di Gasperini prima di costruirsi un’identità ben riconoscibile in panchina, condividendo principi tattici e filosofia di lavoro.

IL BILANCIO SORRIDE A GASP

Quando però i due si sono trovati l’uno contro l’altro da allenatori in Serie A, il bilancio ha spesso premiato l’esperienza e la solidità del Gasp, lasciando a Jurić poche gioie nei confronti diretti: in 11 precedenti complessivi, l’attuale guida tecnica della Roma ha ottenuto 7 vittorie, a fronte di 2 pareggi e 2 successi di Jurić.