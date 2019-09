Italia, Mancini a sorpresa: "La loro espulsione ci ha penalizzato"

Roberto Mancini ha parlato dopo la vittoria per 3-1 contro l'Armenia: "Chiesa e Bernardeschi devono fare di più, ma siamo in ritardo di condizione".

Abbastanza soddisfatto per la vittoria per 3-1 con la quale l' si è imposta sull'Armenia nel match valido per le qualificazione a EURO 2020, Roberto Mancini ha commentato la gara ai microfoni di 'Rai Sport'.

Il CT azzurro ha voluto sottolineare anche le difficoltà che la squadra ha trovato dopo che gli avversari sono rimasti in 10 a fine primo tempo.

"Lo avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Non abbiamo iniziato bene, poi ci siamo ripresi e potevamo chiudere anche il primo tempo in vantaggio. La loro espulsione ci ha penalizzato, perché in dieci si sono chiusi tutti in difesa.

Mancini ha poi ribadito questo concetto.

"Non siamo presuntuosi, abbiamo giocato come potevamo. Oggi era difficile giocare: noi abbiamo due partite di campionato nelle gambe, loro sono a metà stagione. Le mie non sono frasi tanto per dirle, sono verità".

Una battuta il CT l'ha riservata alla gara di Bernardeschi e Chiesa, giocatori ai quali Mancini chiede qualcosa in più.

"Bernardeschi e Chiesa devono fare di più, devono fare meglio. Ma questo è soprattutto un problema di condizione fisica. La cosa importante che vedo è che i ragazzi ci mettono sempre al massimo".

L'ultimo commento l'ha invece espresso sul giallo a Verratti e su chi prenderà il suo posto nella prossima gara contro la Finlandia.