Italia-Galles, c'è spazio anche per Sirigu: fischi per Donnarumma

Roberto Mancini ha dato spazio anche a Sirigu nelle battute finali di Italia-Galles. Qualche fischio per Donnarumma al momento dell’uscita.

Serviva una vittoria all’Italia per garantirsi il primo posto nel Gruppo A di Euro 2020 e la vittoria, la terza consecutiva in altrettante uscite, è arrivata contro il Galles per 1-0.

Un successo importante per gli Azzurri, anche per il modo in cui è stato ottenuto. Roberto Mancini ha infatti letteralmente rivoluzionato l’undici titolare, proponendo ben otto cambi rispetto alla squadra che era scesa in campo dal 1’ contro la Svizzera.

Si tratta di un record assoluto, visto che tra Mondiali ed Europei, mai gli Azzurri avevano fatto più cambi rispetto ad una partita precedente.

Il commissario tecnico Azzurro, nelle ultime settimane ha sempre battuto sul fatto che tutti i giocatori che fanno parte del gruppo debbano essere considerati titolari e i fatti dicono che dei 26 giocatori a disposizione, ben 25 sono già scesi in campo nel corso di Euro 2020.

L’ultimo giocatore dell’Italia a fare il suo esordio nella competizione è stato Salvatore Sirigu. L’estremo difensore del Torino infatti, all’89’ della sfida con il Galles ha fatto il suo ingresso con il numero 1 sulle spalle.

Un qualcosa di inaspettato, ma forse anche un omaggio fatto dal commissario tecnico ad un portiere che raggiunge così quota 27 presenze in Azzurro e che torna a giocare una partita in un torneo ufficiale dopo la presenza totalizzata ai Mondiali del 2014 e quella a Euro 2016.

Al momento del cambio, dagli spalti dell’Olimpico sono piovuti alcuni fischi indirizzati a Gianluigi Donnarumma.

Fischi che hanno accompagnato tutto il tragitto tra la sua area di rigore e la panchina, a dimostrazione del fatto che evidentemente in molti ancora non hanno ben accettato la sua decisione di non rinnovare il contratto che lo lega al Milan e di chiudere quindi la sua avventura in rossonero.

Da parte del portiere non c’è stata alcuna risposta polemica ed anzi ha preso il suo posto tra i compagni in panchina distribuendo sorrisi.

Tra i giocatori del gruppo Azzurro, il solo Meret a questo punto non ha ancora fatto il suo debutto nella massima competizione continentale.