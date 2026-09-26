Italia, così no. Ma bisogna credere in calciatori come Tonali

A Roma è andata in scena una brutta prestazione dell’Italia del primo Mancini bis. Il Belgio si è dimostrato nettamente superiore e molto avanti di condizione e per idea di gioco. L’Italia è un cantiere aperto e ancora la luce in fondo al tunnel si fatica a vedere. Tranne Donnarumma, autore di grandi parate, tutti gli altri Azzurri sono apparsi sottotono. Nessuno escluso. Ma ci sono calciatori che, loro malgrado e spesso immeritatamente, finiscono sulla lente di ingrandimento molto più spesso rispetto ad altri. Non si è salvato dalle critiche pesanti Sandro Tonali, neo acquisto del Tottenham.

L’ex giocatore di Newcastle e Milan, nonostante una costola incrinata, problema che si porta dietro da qualche tempo, non ha voluto saltare la convocazione in Nazionale e ha risposto presente per difendere i colori azzurri. Un’Italia, quella di Mancini, ancora tutta da formare e plasmare con idee e principi di gioco. Lo stesso Tonali giusto qualche mese fa era uno dei pochi calciatori che, prima del buio pesto della notte in Bosnia, stava trascinando l’Italia alla qualificazione al Mondiale con un gol contro Israele e un gol e un assist contro l’Irlanda del Nord. Poi sappiamo tutti com’è finita.

Pagato più di 100 milioni, ci si aspetta tanto da un giocatore che anno dopo anno cresce a livello esponenziale. A buon ragione. Ma il prezzo del cartellino che il Tottenham ha dovuto sborsare per assicuratesi le sue prestazioni è un vanto per il calcio italiano, non una condanna. Un calciatore come Sandro Tonali va quindi protetto e difeso, specialmente dopo notti come quella di ieri a Roma.

Tonali dà sempre il massimo per la maglia azzurra, dedicando cuore e polmoni alla causa. Spalletti aveva dichiarato che era un giocatore che correva anche dopo la partita, per dare l’idea di quanto ci tiene ai colori della Nazionale e quanto la Nazionale ha bisogno di lui. In un contesto come questo, dunque, è inutile soffermarsi sulle prestazioni dei singoli giocatori. I problemi sono evidenti a tutti e sono di contesto e sistema calcio, ancor prima che di gioco e tattica. Ma questi problemi, che vanno risolti dalle fondamenta e con tempo a disposizione, non devono andare ad affossare pesantemente patrimoni del calcio italiano come Sandro Tonali. Altrimenti ci rimettiamo tutti, per l’ennesima volta.