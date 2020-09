Italia-Bosnia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Italia e Bosnia si sfidano nella prima giornata della UEFA Nations League: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

ITALIA-BOSNIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 4 settembre 2020

• Orario: 20.45

• Canale TV: Rai 1

• Streaming: RaiPlay

Coincide con il debutto nella seconda edizione della UEFA , l’’inizio’ del 2020 dell’Italia. La Nazionale Azzurra, che come tutte le altre rappresentative è stata costretta ad un lunghissimo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, si appresta a tornare in campo per affrontare la Bosnia.

Le due compagini sono state infatti inserite nel Gruppo 1 della Lega A del torneo, un girone che comprende anche ed , e sono pronte a contendersi i primi punti di una competizione che prevede cinquantacinque partecipanti e che si chiuderà tra settembre ed ottobre del 2021.

L’Italia di Roberto Mancini non scende in campo dal 18 novembre 2019, da quando cioè chiuse il suo cammino di qualificazione ad con un nettissimo 9-1 imposto all’Armenia. Da quello stesso giorno attende di tornare al calcio giocato anche la Bosnia, che nel suo ultimo impegno si è imposta per 3-0 sul campo del Liechtenstein.

Nella prima edizione della UEFA Nations League, l’Italia si è fermata alla fase a gironi nella Lega A, essendosi piazzata al secondo posto nel Gruppo 3 alle spalle del che poi si è laureato campione. La Bosnia ha invece vinto il Gruppo 3 nella Lega B.

Si tratterà del quarto confronto in assoluto tra le due Nazionali ed il bilancio complessivo vede in vantaggio gli Azzurri (2 vittorie e 1 sconfitta) che si sono imposti per due volte nelle recenti qualificazioni a Euro 2020 (2-1 a e 3-0 a Sarajevo).

Dopo il loro debutto nel torneo, sia Italia che Bosnia torneranno in campo il 7 novembre per sfidare rispettivamente l’Olanda e la Polonia.

Tutto su Italia-Bosnia: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO ITALIA-BOSNIA

La sfida che vedrà protagoniste Italia e Bosnia si disputerà venerdì 4 settembre 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio di avvio del match è stato programmato alle 20.45.

Il match valido per la prima giornata della UEFA Nations League, Italia-Bosnia, verrà trasmesso dalla Rai, emittente che propone tutti i match della Nazionale Azzurra. La sfida sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1.

Italia-Bosnia sarà trasmessa anche in e sarà quindi visibile tramite device come pc, smartphone o tablet, collegandosi al sito RaiPlay.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Italia-Bosnia in o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo minuto del debutto degli Azzurri nella UEFA Nations League: la diretta testuale di Goal. Vi accompagneremo fino al calcio d’inizio proponendovi tutte le notizie legate al match e le novità di formazione, per poi raccontarvi tutti i fatti salienti e gli eventi della sfida fino al triplice fischio finale.

Roberto Mancini dovrebbe ripartire da un 4-3-3 nel quale dovrebbero esserci Bonucci e Chiellini nel cuore della difesa davanti a Donnarumma completata da Florenzi ed Emerson. Jorginho, qualora fosse arruolabile, avrebbe le chiavi della regia (l'alternativa è Sensi), mente in avanti Belotti (più di Immobile) sarà il perno di un tridente che sarà completato da Chiesa e Insigne anche dopo l'infortunio muscolare di Bernardeschi. Escluso dal gruppo Tonali, ancora in isolamento precauzionale.

Modulo speculare per Dusan Bajevic, che a centrocampo non potrà certamente contare su Miralem Pjanic, poiché fermato dal Coronavirus. In attacco spazio al capitano Edin Dzeko, che dovrebbe agire da punta centrale con Vista e Duljevic a supporto.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic.