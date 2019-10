Italia, Bonucci: "Questo gruppo è degno di una squadra, non di una selezione"

Leonardo Bonucci ha esaltato il lavoro di Mancini nella conferenza stampa dell'Italia: "Con lui siamo più sereni e apprezziamo il tempo in Nazionale".

Un Leonardo Bonucci entusiasta per la qualificazione a conquistata contro la Grecia e già orientato sui prossimi obiettivi, quello che si è presentato in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini.

Il difensore dell' ha sottolineato la forza del gruppo creato negli ultimi mesi dal ct, ponendo come prossimo grande traguardo per la Nazionale quello di giocare un ruolo da protagonista all'Europeo.

"Questo gruppo è degno di una squadra, non di una selezione perché è composto da ragazzi responsabili, educati che seguono le direttive del mister. Mancini ci ha agevolato: facevamo sempre doppio allenamento e avevamo una sola serata libera durante la settimana. Con lui invece siamo più sereni e apprezziamo più il tempo che trascorriamo in Nazionale. Mancini ci fa staccare e ci lascia più liberi. Per questo si è creato un bel rapporto e un grande entusiasmo intorno a questa maglia. La strada da fare è tanta e il percorso di crescita è lungo, ad iniziare da domani sera".

Martedì l'Italia scenderà infatti in campo contro il Liechtenstein, nella gara valida per l'ottava giornata del Gruppo J. Un appuntamento che gli Azzurri vogliono affrontare con lo spirito di chi vuole dimostrare di avere tutte le carte in regola per essere una grande squadra.

"Il gap con le migliori Nazionali? Lo scopriremo quando ci giocheremo contro ma secondo me siamo a buon livello. Da fuori magari possiamo pensare di essere sotto, ma contro il a Milano abbiamo fatto bene. Questo gap a livello di talenti si sta riducendo con il lavoro del mister e saremo pronti a fare un grande Europeo".

Bonucci ha poi riservato un pensiero ai tanti giovani che sono stati portati in Nazionale da Mancini.

"I giovani che giocheranno dovranno solo essere loro stessi perché se sono qui vuol dire che hanno qualità e noi siamo contenti di ringiovanire questa squadra che nel corso degli anni avrà bisogno di elementi che sopperiscano a noi che via via ce ne andremo. Siamo messi bene sotto questo aspetto. I talenti possono essere anche bravi ragazzi. Dipende da loro. Abbiamo dei talenti e ci sono anche talenti che qui non ci sono. Se rispetti le regole puoi stare nel gruppo e vieni apprezzato: succede in Nazionale, ma anche nel club. Quando segui le regole fai del bene a te stesso e al gruppo".

Per il difensore italiano uno dei prossimi obiettivi personali è invece quello di raggiungere le cento presenze con la Nazionale.

"Se ho chiesto a Mancini di farmi giocare sempre? Non gli ho chiesto di arrivare presto a 100 ma sono sempre a disposizione. Da sempre faccio così: alla , al , ancora alla Juventus e in Nazionale".

Una battuta, infine, sulla difficile situazione politica che si è creata negli ultimi giorni a seguito degli attacchi militari turchi in Siria. Una guerra che ha finito per toccare anche il mondo del calcio, viste le tante polemiche che si sono create dopo diverse esultanze di alcuni giocatori proprio della .