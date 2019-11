Italia-Armenia Under 21 6-0: Azzurrini scatenati, è goleada

L’Italia U21 batte 6-0 l’Armenia in un match di qualificazione agli Europei. In goal Kean (doppietta), Pinamonti, Zellato, Scamacca e Del Prato.

A ventiquattro ore di distanza dal 9-1 rifilato dalla Nazionale maggiore all’Armenia, arriva un’altra goleada Azzurra ancora contro una rappresentativa armena. L’ Under 21, a tre giorni dall’importane successo ottenuto contro l’ , si è imposta per 6-0 in un match valido per la qualificazione ai Campionati Europei di categoria.

Al Massimino di Catania, dove il calcio di avvio è stato posticipato di qualche ora a causa del maltempo, tutto facile per i ragazzi di Nicolato che hanno dominato la contesa dal primo all’ultimo minuto. Partita sui giusti binari già al 15’ quando Kean, lanciato a campo aperto, è freddo nel battere Aslanyan.

Al 25’ a siglare la rete del momentaneo raddoppio è Pinamonti che, approfittando di un tiro-cross di Sala dalla sinistra, si sistema il pallone in area e lo deposita in rete per il 2-0.

La gara è praticamente senza storia e al 41’ è ancora Moise Kean a calare il tris avventandosi su un pallone respinto da Aslanyan su conclusione di sinistro di Cutrone.

Nella ripresa, nonostante il triplo vantaggio, gli Azzurrini non rallentano e al 53’ è Zanellato a realizzare la rete che vale il 4-0 sfruttando un’altra respinta non perfetta dell’estremo difensore armeno.

Al 57’ c’è gloria anche per Scamacca che, da poco entrato in campo al posto di Pinamonti, con un preciso colpo di testa mette il pallone sotto la traversa per il 5-0. Al 66’, a mandare definitivamente in archivio la pratica è Del Prato che, penetrato per vie centrali palla al piede, realizza il 6-0 con un destro dalla distanza.

Quarta vittoria in cinque uscite per gli Azzurrini che consolidano il loro secondo posto nel Gruppo 1. Per i ragazzi di Nicolato sono 13 i punti messi in cascina contro i 16 dei pari età dell’ che però hanno giocato ben due partite in più.

IL TABELLINO

ITALIA U21-ARMENIA U21 6-0

MARCATORI: 15’ Kean, 25’ Pinamonti, 41’ Kean, 53’ Zanellato, 57’ Scamacca, 66’ Del Prato

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Ranieri (64’ Bettella), Sala (56’ Trippaldelli); Locatelli (83’ Maggiore), Carraro, Zanellato (63’ Maistro); Kean, Cutrone, Pinamonti (56’ Scamacca). All.: Nicolato

ARMENIA (4-1-4-1): Aslanyan (72’ Grigoryan); Mkrtchyan (72’ Verdanyan), Khachumyan, Daniielian, Grigoryan; Geghamyan; Movsesyan (58’ Sadoyan), Khamoyan (66’ Nalbandyan), Bichakhchyan, Melkonyan; Hovhannisyan (58’ Portugalyan). All.: Lozano Flores

Arbitro: Frappart (Fra)

Ammoniti: Movsesyan (A), Khachumyan (A), Zanellato (I), Maistro (I)

Espulsi: -